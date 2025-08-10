Uživo žestok napad na Rusiju, ukrajina udarila tokom noći! Pogođeno veliko žarište, ogroman crni dim guta sve! (foto/video)…

Bela kuća razmatra poziv Volodimiru Zelenskom na samit između Vladimira Putina i Donalda Trampa na Aljasci. U međuvremenu, analitičari kažu da ruski zahtevi znače da Kijev odustaje od svojih najboljih utvrđenja i daje Kremlju bolje pozicije za pokretanje još jedne ofanzive. Pratite najnovije vesti o ratu Rusije i Ukrajine u našem blogu uživo

U kratkim crtama: Oboreni ruski dronovi i municija u Kijevu. UŽIVO Najnoviji izveštaj Ministarstva odbrane Rusije: Kritična situacija oko Zaporoške nuklearke zbog ukrajinskih granatiranja