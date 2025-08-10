Učenici iz Srbije osvojili dve bronze na Međunarodnoj olimpijadi iz veštačke inteligencije u Pekingu

Beta pre 2 sata

Učenici iz Srbije osvojili su dve bronzane medalje na Međunarodnoj olimpijadi iz veštačke inteligencije, u konkurenciji 284 takmičara iz preko 60 zemalja, preneo je RTS.

Medalje su osvojili Aleksa Bolić, učenik 4. razreda Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" iz Novog Sada, i Filip Kilibarda, učenik 2. razreda Matematičke gimnazije iz Beograda.

Pohvale su dobili Andrej Tetkić, učenik 3. razreda Elektrotehničke škole "Mihajlo Pupin" iz Novog Sada, i Veljko Galović, učenik 2. razreda Gimnazije "Veljko Petrović" iz Sombora.

Mentori ekipe Srbije su bili Vladimir Milovanović i Ivan Radivojević sa Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Druga po redu Međunarodna olimpijada u veštačkoj inteligenciji održava se u Pekingu, a počela je 2. avgusta.

(Beta, 10.08.2025)

