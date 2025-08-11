Vučević: Ideja SNS da se izbori održe krajem 2026,ali će odluku o tome doneti nadležni

RTV pre 54 minuta  |  Tanjug
Vučević: Ideja SNS da se izbori održe krajem 2026,ali će odluku o tome doneti nadležni

BEOGRAD - Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da je ideja te stranke da se izbori održe krajem 2026. godine, ali da će odluku o tome doneti nadležni.

"Nama se juče predsednik Vučić uključio na sednicu odbora u NS. Naša ideja je da izbori budu krajem 2026. godine, ali o tome odlučuje nadležni. Sigurno je da je blokaderska lista u prednosti. Oni će svakako biti u prednosti. Bio Đilas (Dragan, predsednik Stranke slobode i pravde) na listi ili ne, oni će de fakto biti tu, jer moraju da koriste njegove alate. Oni su svi jedan korpus. De fakto su ista politika i nemoguće ih je razdvojiti. Svi su isti. Isto vam je kada
