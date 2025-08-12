Cene poljoprivrednih proizvoda porasle u junu: Voće za godinu dana poskupelo za 81 odsto

Cene poljoprivrednih i ribarskih proizvoda u junu su u odnosu na jun prošle godine povećane za 13,4 odsto, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, na rast cena najviše su uticale cene žita, 3,9 odsto i voća, 81,4 odsto. Cene poljoprivrednih i ribarskih proizvoda u junu u odnosu na maj su u proseku povećane za 1,5 odsto, a najveći uticaj na ovaj rast imali su voće, 22,0 odsto i stoka i živina, 6,7 odsto. Cene ovih proizvoda za prvih pola godine su u odnosu na isti period 2024. u proseku povećane za 4,8 odsto. Tome je najviše doprineo rast cena žita od 15,9 odsto, voća,