Voće drastično poskupelo

Cene poljoprivrednih i ribarskih proizvoda u junu su u odnosu na jun prošle godine povećane za 13,4 odsto, objavio je Republički zavod za statistiku.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, na rast cena najviše su uticale cene žita, 3,9 odsto i voća, 81,4 odsto. Cene poljoprivrednih i ribarskih proizvoda u junu u odnosu na maj su u proseku povećane za 1,5 odsto a najveći uticaj na ovaj rast imali su voće, 22,0 odsto i stoka i živina, 6,7 odsto. Cene ovih proizvoda za prvih pola godine su u odnosu na isti period 2024. u proseku povećane za 4,8 odsto. Tome je najviše doprineo rast cena žita od 15,9 odsto, voća,