Sputnik pre 19 minuta
Voće u Srbiji za godinu dana poskupelo za 81,4 odsto

Cene poljoprivrednih i ribarskih proizvoda u junu su u odnosu na jun prošle godine povećane za 13,4 odsto, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, na rast cena najviše su uticale cene žita, 3,9 odsto i voća, 81,4 odsto. Cene poljoprivrednih i ribarskih proizvoda u junu u odnosu na maj su u proseku povećane za 1,5 odsto a najveći uticaj na ovaj rast imali su voće, 22,0 odsto i stoka i živina, 6,7 odsto. Cene ovih proizvoda za prvih pola godine su u odnosu na isti period 2024. u proseku povećane za 4,8 odsto. Tome je najviše doprineo rast cena žita od 15,9 odsto,
Domaće voće poskupelo 81,4 odsto za godinu dana

Voće poskupelo više od 80 posto

Stav.life pre 2 sata
Cene poljoprivrednih proizvoda porasle u junu: Voće za godinu dana poskupelo za 81 odsto

Inflacija u Srbiji: Šta kažu zvanični podaci?

Vesti online pre 1 sat
RZS: Cena voća za godinu dana porasla više od 80 odsto

Porast inflacije u Srbiji

Ozon press pre 1 sat
Ubrzanje inflacije u julu na 4,9%

U Fijatovoj fabrici u Kragujevcu biće zaposleno 800 radnika iz Nepala i Maroka, dolaze i radnici iz Maroka na obuku

Peking vrši pritisak na firme da odbace američke AI čipove

Bloomberg Adria pre 49 minuta
Srbija već 150 godina tiho gubi važnu bitku

Godišnja inflacija u SAD u julu bez promene – 2,7 procenata

Biznis.rs pre 34 minuta
Panonska jezera i dalje magnet za turiste

