Vučić posle 13 godina na vlasti otkrio da je sve skupo: Ko se još seća "bolje" i "najbolje cene"

N1 Info pre 1 sat  |  Miodrag Sovilj
Vučić posle 13 godina na vlasti otkrio da je sve skupo: Ko se još seća "bolje" i "najbolje cene"

Domaći poljoprivredni proizvodi su za godinu dana poskupeli 13,4 odsto.

Cene domaćeg voća od juna prošle do juna ove godine porasle su čak 81,4 procenta, stoji u izveštaju Republičkog zavoda za statistiku. Zabrinule su te brojke čini se i predsednika države koji najavljuje ograničavanje marži trgovinskim lancima. Da li je predsednikova reč dovoljna da se cene spuste? Ili je, kako tvrde stručnjaci, u pitanju nešto još jeftinije - populizam? Posle trinaest godina na vlasti, Aleksandar Vučić otkrio je da su proizvodi na rafovima u Srbiji
