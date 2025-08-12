Rast cena u Srbiji: Inflacija, ugostiteljske usluge i poljoprivredni proizvodi u julu 2025.

Naslovi.ai pre 1 sat

U julu 2025. godine cene ugostiteljskih usluga porasle su za 8,6%, dok je inflacija dostigla 4,9%. Poljoprivredni proizvodi beleže rast cena od 13,4%, sa značajnim poskupljenjem voća.

Cene ugostiteljskih usluga u julu 2025. godine porasle su za 8,6% u odnosu na isti mesec prethodne godine, sa povećanjem cena hrane od 10%, alkoholnih pića za 11,1% i bezalkoholnih za 11%. Cene prenoćišta ostale su nepromenjene. RTV Insajder RTK Blic

Međugodišnja inflacija u Srbiji u julu iznosila je 4,9%, dok je mesečna inflacija bila 0,6%. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje porasle su za 3,3% u odnosu na decembar 2024. godine. Najveći rast cena zabeležen je u grupama rekreacija i kultura, transporta, hrane i bezalkoholnih pića. Danas N1 Info Nova ekonomija Blic

Cene poljoprivrednih i ribarskih proizvoda u junu 2025. godine povećane su za 13,4% u odnosu na isti mesec prethodne godine, sa značajnim rastom cena voća od 81,4% i žita od 3,9%. Cene su u odnosu na maj porasle u proseku za 1,5%, najviše zbog voća i stoke. RTV Radio 021 N1 Info Politika

Posledice rasta cena zabrinule su i predsednika Srbije, koji je najavio mere za ograničavanje marži trgovinskih lanaca, dok stručnjaci upozoravaju na moguće populističke pristupe u rešavanju problema. N1 Info