Domaće voće poskupelo 81,4 odsto za godinu dana

Domaći poljoprivredni proizvodi su za godinu dana, ukupno gledano, poskupeli 13,4 odsto.

Međutim, cene domaćeg voća su od juna prošle do juna ove godine porasle za čak 81,4 procenta, stoji u izveštaju Republičkog zavoda za statistiku. Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u junu 2025. godine, u odnosu na isti mesec 2024. godine, povećane su za 13,4 odsto, objavio je RZS u izveštaju Indeksi cena proizvođača poljoprivrede i ribarstva. "Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na isti mesec prethodne godine, najveći uticaj na rast