Cene usluga hotela i restorana u julu veće za 8,6 odsto nego pre godinu dana

BEOGRAD - Cene ugostiteljskih usluga u julu ove godine bile su veće za 8,6 odsto u odnosu na isti mesec 2024. godine, objavio je Republički zavod za statistiku.

Cena hrane povećana je za 10,0 odsto, a u okviru nje toplih i hladnih pređela za 9,1 procenat, gotovih jela za 11,3 odsto a pečenja i jela po narudžbini za 9,2 odsto. Alkoholna pića su poskupela za 11,1 odsto a bezalkoholna za 11,0 procenata dok su cene prenoćišta ostale iste. Ukupno poskupljenje svih usluga u Vojvodini je bilo manje nego na republičkom nivou i iznosilo je 6,2 odsto, pri čemu je hrana poskupela za 6,6 odsto, alkoholna pića za 5,9 procenata, a