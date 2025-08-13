Incidenti u Vrbasu i Bačkoj Palanci: Širom Srbije sukobi pristalica i protivnika SNS

BBC News pre 13 minuta

Dok širom Balkana besne požari, u Srbiji sve više „bukti“ na političkoj sceni.

U istom danu, pristalice vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), njihovi protivnici i policija sukobili su se u Vrbasu, Bačkoj Palanci, Beogradu i Nišu.

Demonstranti u ovim gradovima su se 12. avgusta uveče okupili ispred lokalnih prostorija SNS, policija je stala između njih, ali nije sprečila incidenti u kojima su letele kamenice, flaše, jaja i pirotehnika.

Nemire su podjednako kritikovali i iz SNS-a i iz opozicionih partija.

Ovo su samo poslednji u nizu avgustovskih incidenata u Srbiji.

Tri dana ranije u Novom Sadu su se dve grupe sukobile posle prekrečavanja grafita sa govorom mržnje, a potom i crtanja srpskih zastava, kao i u Bačkom Petrovcu između pripadnika slovačke nacionalne manjine i vladajuće stranke.

Devetomesečni talas antivladinih protesta u Srbiji počeo je posle pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024, kada je poginulo 16 ljudi.

Usledile su demonstracije, šetnje i studentske blokade, a glavni zahtevi su bili hapšenje i kažnjavanje odgovornih, borba protiv korupcije, ali i raspisivanje izbora.

Gde su zabeleženi incidenti?

Na protestu u Vrbasu, gradu u regionu Bačke u Vojvodini, sukobili su se simpatizeri i članovi SNS sa meštanima i studentima.

Na okupljene su 12. avgusta uveče iz pravca prostorija SNS bačene flaše, pirotehnika, kamenice i razni drugi predmeti, preneli su mediji.

Nemiri su bili i u Bačkoj Palanci, ali je protest ranije završen.

„Kordon policije razdvajao je dve grupe i tom prilikom samo u Vrbasu je povređeno 16 policajaca i više od 50 ljudi", rekao je Dragan Vasiljević, direktor policije za Radio televiziju Srbije (RTS).

Protivnici vlasti su se u noći između 12. i 13. avgusta okupili i u Beogradu ispred sedišta SNS u beogradskoj opštini Vračar.

Protest je prošao „uz napetosti i naguravanje sa kordonom policije", prenosi agencija Fonet.

I u Nišu, na jugu Srbije, studenti su organizovali protest ispred sedišta SNS-a, a policija je sprečila okupljene da uđu, prenele su Južne vesti.

Nekoliko pristalica SNS izašlo je iz prostorija stranke, iznelo zastave Srbije i postavilo ih na ulici.

Mediji su preneli da su okupljeni jajima gađali prostorije vladajuće stranke.

U Bačkoj Palanci su se protivnici SNS-a okupili u znak podrške Draganu Prpi koji je rekao da su ga prethodno u Bačkom Petrovcu 10. avgusta fizički napali maskirani ljudi.

U Bačkom Petrovcu su nepoznati muškarci na izložbi neformalne grupe građana Slovaka, pocepali fotografije protesta u Vojvodini, što je dovelo do incidenata.

Događaji u Bačkom Petrovcu tokom Slovačkih nacionalnih svečanosti unutrašnja stvar Srbije i nemaju nikakve veze sa statusom ove nacionalne manjine, rekao je Robert Fico, slovački premijer.

Napetosti je bilo i na Novom Beogradu.

Policija je fizički intervenisala i pomerila stariju ženu tokom protesta protiv kopanja na nasipu na Savskom keju.

Pogledajte video: 'Hoćemo izbore' - poruke sa vidovdanskog protesta studenata

Šta kaže vlast, a šta opozicija?

Miloš Vučević, lider SNS-a, tvrdi da su incidenti „upravo rezultat svega onoga što se spremalo, pumpalo, kako kažu, i zakuvavalo prethodnih devet meseci".

„Napadi na ljude koji ne misle isto kao blokaderi, napadi na policajce, napadi na tuđe stanove, na tuđe prostorije", rekao je Vučević, doskorašnji predsednik Vlade Srbije.

Na Iksu je poručio da će se „braniti kao jedan" i neće dozvoliti napada na stranačke prostorije.

Opoziciona Stranka slobode i pravde (SSP) ocenila je da su događaji u Vrbasu još jednom pokazali da u Srbiji više ne postoje institucije.

Policija je stajala i posmatrala dok su „SNS huligani brutalno napadali okupljene", kažu iz ove stranke, prenosi Beta.

„Neki od policajaca su čak i razgovarali sa ljudima sa fantomkama na glavama.

„Od sinoć je jasno da je Ministarstvo unutrašnjih poslova postalo najgori sluga vlasti - aparat koji ne štiti građane, već štiti nasilnike bliske režimu Aleksandra Vučića", saopštio je SSP.

Ono što se desilo u Vrbasu, dodaju, ozbiljan je signal da je SNS „spremna da izazove i građanski rat kako bi sačuvala vlast".

„Incidenti u Vrbasu i Bačkoj Palanci deo su iste režimske strategije - dovođenje organizovanih batinaša da izazovu sukobe među građanima, dok policija stoji po strani i ne reaguje", kažu iz opozicione Demokratske stranke.

„Mi nismo štitili jednu grupu, već smo štitili javni red i mir, nismo dozvolili sukob građana", rekao je direktor policije.

(BBC News, 08.13.2025)