Trešnje čak 205 odsto skuplje nego pre godinu dana, NBS: Poskupljenje struje uzeto u obzir u projekciji inflacije

Generalni direktor Sektora za ekonomska istraživanja i statistiku u Narodnoj banci Srbije Savo Jakovljević izjavio je danas da se prema projekcijama inflacije za naredni period, u 2026. godini očekuje inflacija oko 4,0 odsto, da bi se ona krajem te godine približila centralnoj vrednosti cilja, a u 2027. bi se kretala oko 3,0 odsto ili malo iznad tog procenta. On je na predstavljanju avgustovskog izveštaja o inflaciji u NBS, odgovarajući na novinarska pitanja da li