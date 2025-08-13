Monetizacija privatnosti – koliko vredi fotografija vašeg deteta?

Radar pre 25 minuta  |  Ana Martinoli
Monetizacija privatnosti – koliko vredi fotografija vašeg deteta?

Svaka fotografija na mreži postaje roba, i to našom voljom. Roditelji nesvesno doprinose korporativnom profitu na račun privatnosti svoje dece

Nedavno su se pojavila upozorenja da objavljivanje fotografija dece na mreži može najmlađe izložiti novom riziku: korišćenju tih sadržaja kao podataka za obuku AI alata kompanije Meta. Ove slike pružaju bogat materijal za obuku velikih jezičkih modela i generativnih veštačkih inteligencija, a donedavno, kompanija se oslanjala na javno objavljeni sadržaj. Informacija da bi privatne – pa, čak i neobjavljene – slike mogle biti predmet eksploatacije, pokrenula je
Otvori na radar.rs

Radar »

Pakao rasističke politike

Pakao rasističke politike

Radar pre 24 minuta
Žestina gneva

Žestina gneva

Radar pre 24 minuta
Da li nam se zbog „zelenih“ megavata crno piše

Da li nam se zbog „zelenih“ megavata crno piše

Radar pre 24 minuta
Srpski i slovački desničari jačaju veze

Srpski i slovački desničari jačaju veze

Radar pre 24 minuta
Festivali ne treba da budu mesto političkog sukoba

Festivali ne treba da budu mesto političkog sukoba

Radar pre 24 minuta
Radar »

Zabava, najnovije vesti »

Monetizacija privatnosti – koliko vredi fotografija vašeg deteta?

Monetizacija privatnosti – koliko vredi fotografija vašeg deteta?

Radar pre 25 minuta
Kako da isečete crni luk bez suza? Kad vidite ovaj genijalni trik odmah ćete potrčati u kuhinju da ga isprobate

Kako da isečete crni luk bez suza? Kad vidite ovaj genijalni trik odmah ćete potrčati u kuhinju da ga isprobate

Kurir pre 14 minuta
Ana Kulić bez cenzure! Miljanina sestra u providnoj majici i prorezima, a onda se skinula, muškarcima popadale vilice! (foto)

Ana Kulić bez cenzure! Miljanina sestra u providnoj majici i prorezima, a onda se skinula, muškarcima popadale vilice! (foto)

Alo pre 9 minuta
Njihovoj sreći nema kraja: Evo kog pola je beba Marka Bijelića i Melani

Njihovoj sreći nema kraja: Evo kog pola je beba Marka Bijelića i Melani

Blic pre 1 sat
Mali Željko Ražnatović na Marakani gleda crvenu zvezdu i navija: Veljko i Bogdana ga doveli na utakmicu, a on presrećan

Mali Željko Ražnatović na Marakani gleda crvenu zvezdu i navija: Veljko i Bogdana ga doveli na utakmicu, a on presrećan

Blic pre 1 sat