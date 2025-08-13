Monetizacija privatnosti – koliko vredi fotografija vašeg deteta?

Svaka fotografija na mreži postaje roba, i to našom voljom. Roditelji nesvesno doprinose korporativnom profitu na račun privatnosti svoje dece

Nedavno su se pojavila upozorenja da objavljivanje fotografija dece na mreži može najmlađe izložiti novom riziku: korišćenju tih sadržaja kao podataka za obuku AI alata kompanije Meta. Ove slike pružaju bogat materijal za obuku velikih jezičkih modela i generativnih veštačkih inteligencija, a donedavno, kompanija se oslanjala na javno objavljeni sadržaj. Informacija da bi privatne – pa, čak i neobjavljene – slike mogle biti predmet eksploatacije, pokrenula je