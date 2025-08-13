Srpski i slovački desničari jačaju veze

Radar pre 25 minuta  |  Rihard Straha
Srpski i slovački desničari jačaju veze

Ponovno povezivanje slovačkih i srpskih krajnje desničarskih grupa nakon gotovo dve decenije zatišja nameće ključno pitanje: zašto se to dešava upravo sada? Odgovor, čini se, leži manje u iskrenom ideološkom poklapanju ekstremista, a više u instrumentalnoj saradnji unutar šireg prokremljovskog ekosistema dezinformacija i uticaja

Tokom protekle dve i po decenije, saradnja između ekstremno desnih aktera u Slovačkoj i Srbiji prošla je kroz više faza – od otvorenih kontakata i zajedničkih javnih nastupa početkom 2000, preko perioda zatišja i povlačenja iz javnosti, do iznenadnog oživljavanja 2024. godine kroz političke, medijske i subkulturne kanale. Ova promenljiva dinamika odražava kako prilagođavanje krajnje desnice novim okolnostima i ciljevima, tako i šire procese unutar prokremaljske
