Danas se navršava 22 godine od terorističkog napada na srpsku decu u Goraždevcu u kome je dvoje dece ubijeno, a četvoro ranjeno.

Tog 13. avgusta 2003. godine u metohijskom selu Goraždevac, desetak kilometara istočno od Peći, rafalnom paljbom iz automatskog oružja napadnuta su srpska deca koja su se kupala u reci Bistrici, a za ubistvo i ranjavanje dece do danas niko nije odgovarao. Odmah je poginuo Ivan Jovović (18) dok je Pantelija Dakić (12) preminuo u bolnici. Ranjeni su Đorde Ugrenović (20), Bogdan Bukumirić (14), Marko Bogićević (12) i Dragana Srbljak (13), od kojih su teže rane