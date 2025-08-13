Još vrelije nego juče, do 38 stepeni – oprez zbog požara

Vreme pre 14 minuta
Još vrelije nego juče, do 38 stepeni – oprez zbog požara

U Srbiji danas toplije nego juče. Najviša temperatura do 38 stepeni Celzijusa. Nadležni apeluju na oprez zbog opasnosti od izbijanja požara

U zemlji će biti sunčano i veoma toplo, u većini mesta nekoliko stepeni Celzijusa toplije nego juče. Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak istočni i jugoistočni. Pošto se pojačava jugoistočni vetar, nadležni apeluju na dodatni oprez zbog opasnosti od izbijanja požara, koji su juče zahvatili nisko rastinje kod Kladova, dok su u Crnoj Gori vatrene stihije ugrozile kuće, imovinu i živote građana. Najniža temperatura kretaće se
