Blagojević o crvenom kartonu: "Neću to da radim, pritom treba pogledati - da li je to baš tako bilo?"

Trener Partizana Srđan Blagojević je razgovarao sa novinarima na konferenciji za medije nakon ispadanja crno-belih iz Evrope.

Partizan je u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije savladao Hibernijan sa 3:2, ali to nije bilo dovoljno da obezbedi plasman u plej-of. Golove za crno-bele postigli su Milan Vukotić i Jovan Milošević, dok je Bouvi smanjio prednost domaćih. U samom finišu regularnog dela Andrej Kostić je doneo produžetke, ali je Hibernijan u dodatnih 30 minuta preko Kadena izborio prolaz u narednu rundu. Trener Partizana Srđan Blagojević bio je ponosan na svoje