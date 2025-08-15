Napad na policiju u Pančevu: Demonstranti bacali kamenje na kordon, došlo do sukoba (video)

Blic pre 4 sati
Napad na policiju u Pančevu: Demonstranti bacali kamenje na kordon, došlo do sukoba (video)

U Pančevu je došlo do ozbiljnog incidenta.

Kako se vidi na snimku, nekoliko desetina demonstranata krenulo je ka pripadnicima policije koji su napravili živi zid nasred ulice. Ka policiji je poletelo i kamenje. Posle manje od jednog minuta, sukob je prestao, ali su demonstranti nastavili da dobacuju policiji. Više o večerašnjim protestima čitajte u našem blogu. Vučić se oglasio o večerašnjim protestima, više i tome u posebnoj vesti. Vučević o demoliranju prostorija SNS u Novom Sadu. Demonstranti potpuno
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Frans pres o protestima: Srbija ključa, politička kriza prerasla u sukobe i nasilje

Frans pres o protestima: Srbija ključa, politička kriza prerasla u sukobe i nasilje

Danas pre 2 sata
AP: Sukobi demonstranata sa lojalistima autokratskog predsednika Aleksandra Vučića i policijom na ulicama Srbije

AP: Sukobi demonstranata sa lojalistima autokratskog predsednika Aleksandra Vučića i policijom na ulicama Srbije

Danas pre 4 sati
Sukobi, suzavac i demolirane prostorije vladajuće partije na protestima u Srbiji

Sukobi, suzavac i demolirane prostorije vladajuće partije na protestima u Srbiji

Slobodna Evropa pre 4 sati
Frans pres: U Srbiji demonstracije prerasle u sukobe

Frans pres: U Srbiji demonstracije prerasle u sukobe

Radio 021 pre 3 sata
Demonstranti demolirali i druge prostorije u SNS: Haos u Novom Sadu, bacaju petarde na kordon policije (foto, video)

Demonstranti demolirali i druge prostorije u SNS: Haos u Novom Sadu, bacaju petarde na kordon policije (foto, video)

Blic pre 5 sati
Demonstranti potpuno demolirali prostorije SNS u Novom Sadu: Razbijena stakla, iznet nameštaj, ispolivana farba (foto,video)

Demonstranti potpuno demolirali prostorije SNS u Novom Sadu: Razbijena stakla, iznet nameštaj, ispolivana farba (foto,video)

Blic pre 6 sati
"Pokrali su sve što su zatekli": Vučević o demoliranju prostorija SNS u Novom Sadu: "Pola sata su razvaljivali" (video)

"Pokrali su sve što su zatekli": Vučević o demoliranju prostorija SNS u Novom Sadu: "Pola sata su razvaljivali" (video)

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PančevoNovi SadSNS

Politika, najnovije vesti »

Dačić: Uhapšeno 37 osoba, povređeno 42 policajca

Dačić: Uhapšeno 37 osoba, povređeno 42 policajca

Danas pre 59 minuta
Dačić: Povređena 42 policajca, uhapšeno najmanje 37 osoba

Dačić: Povređena 42 policajca, uhapšeno najmanje 37 osoba

RTV pre 3 sata
Najmanje 42 povređena policajca, 37 ljudi uhapšeno: Oglasio se Dačić: Policajcima slomljene ruke i noge, ovo je ozbiljan napad…

Najmanje 42 povređena policajca, 37 ljudi uhapšeno: Oglasio se Dačić: Policajcima slomljene ruke i noge, ovo je ozbiljan napad na državu

Blic pre 3 sata
Nato: započeo privremeno raspoređivanje rezervnih snaga na Kosovu i Metohiji

Nato: započeo privremeno raspoređivanje rezervnih snaga na Kosovu i Metohiji

Blic pre 3 sata
Dačić: Uhapšeno najmanje 14 osoba, 5 policajaca povređeno

Dačić: Uhapšeno najmanje 14 osoba, 5 policajaca povređeno

Danas pre 2 sata