Evo koje su nove cene goriva koje će važiti do 22. avgusta

Jugmedia pre 58 minuta  |  JuGmedia
Objavljene su nove cene goriva koje će važiti do petka, 22. avgusta.

Litar evrodizela danas od 15 sati do petka, 22. avgusta u isto vreme koštaće maksimalno 192 dinara za litar, a cena benzina evropremijum BMB biće 178 dinara za litar. Prošle nedelje cena evrodizela iznosila je 193 dinara po litru, a benzina 178 dinara po litru. Ovo znači da je cena dizela jeftinija za jedan dinar, a da je cena benzina ostala nepromenjena. Podsećamo, po isteku važeće uredbe, od sutra važi nova uredba za ograničavanje maksimalnih cena goriva. Vlada
