Evo koje su nove cene goriva koje će važiti do 22. avgusta

Objavljene su nove cene goriva koje će važiti do petka, 22. avgusta.

Litar evrodizela danas od 15 sati do petka, 22. avgusta u isto vreme koštaće maksimalno 192 dinara za litar, a cena benzina evropremijum BMB biće 178 dinara za litar. Prošle nedelje cena evrodizela iznosila je 193 dinara po litru, a benzina 178 dinara po litru. Ovo znači da je cena dizela jeftinija za jedan dinar, a da je cena benzina ostala nepromenjena. Podsećamo, po isteku važeće uredbe, od sutra važi nova uredba za ograničavanje maksimalnih cena goriva. Vlada