Medvedev objavio pet tačaka o sastanku Putina i Trampa

Alo pre 57 minuta
Medvedev objavio pet tačaka o sastanku Putina i Trampa

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev podelio je svoje zaključke o sastanku predsednika Rusije i SAD Vladimira Putina i Donalda Trampa na Aljasci, istaknuvši da je time pokazano da su pregovori bez preduslova mogući.

Medvedev je naveo pet važnih tačaka nakon sastanka na Aljasci. Obnovljen je punopravni mehanizam za sastanke između Rusije i Sjedinjenih Država na najvišem nivou, kako navodi – "mirno, bez ultimatuma i pretnji". Osim toga, istakao je da je ruski predsednik lično i detaljno izložio američkom predsedniku ruske uslove za okončanje sukoba u Ukrajini. Naglasio je i da američki lider nije eskalirao pritisak na Rusiju nakon sastanka, kako kaže, "barem za sada". "Važno:
