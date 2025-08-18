Krivične prijave protiv onih koji šire lažne vesti i paniku Ministar Lončar rekao da se vodi medijska hajka protiv njega

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da su podnete i da će biti podnete krivične prijave protiv svih koji se budu služili širenjem panike i izazivanjem straha kod građana širenjem dezinfomacija o pacijentima koji su navodno povređeni na protestima.

"Javio se Draža (Petrović) koji zna da jednostavno nema argumente i nema činjenice bilo šta da kaže, ali je dobio zadatak da brani nešto što ne može da se brani i pokušava da bude duhovit. Na ovakvim stvarima on je pokušavao da bude duhovit, na ovakvim izmišljenim informacijama, na zloupotrebi dece i širenju panike", rekao je Lončar na konferenciji za novinare u Kliničkom centru Srbije, na pitanje da prokomentariše to što ga pojedini opozicioni mediji optužuju da