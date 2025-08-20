Student PMF zadržan u stanici, zaprećena mu je kazna zatvora do pet godina, advokat kaže: „Policija ne daje informacije“

Student PMF koji je jutros oko 7 sati priveden tokom intervencije policije na blokadi suda tereti se za krivično delo napad na službeno lice, potvrdio je njegov advokat Milan Glušavac za N1.

Student se trenutno nalazi u prostorijama policijske ispostave Detelinara, a zaprećena mu je kazna zatvora do pet godina, javlja N1. On će tokom dana biti izveden pred tužioca i sudiju za prethodni postupak, ali nije poznato ni okvirno vreme kada. Kako kaže njegov advokat, policija izbegava da daje informacije, pa nije poznato ni da li mu je uručeno rešenje o zadržavanju, pa i ako jeste – kada. “To vreme je veoma bitno zbog toga što je rok za žalbu protiv Rešenja o