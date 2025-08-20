Orban odbio Trampov zahtev: Potvrdio da nije promenio stav po pitanju prijema Ukrajine u EU

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Orban odbio Trampov zahtev: Potvrdio da nije promenio stav po pitanju prijema Ukrajine u EU

Mađarski premijer Viktor Orban jasno je stavio do znanja da ne namerava da promeni stav po pitanju prijema Ukrajine u EU tokom razgovora sa predsednikom Sjedinjenim Američkih Država Donaldom Trampom, koji je usledio posle sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima.

Tramp je nazvao Orbana kako bi sa njim razgovarao o okončanju rata u Ukrajini i prijemu te zemlje u Evropsku uniju, ali je mađarski premijer jasno stavio do znanja da ne namerava da promeni stav, preneo je Mađar Nemzet. Kako se navodi, američki predsednik je na sastanku u ponedeljak sa Zelenskim i evropskim liderima razgovarao o mogućnostima mirovnog procesa, a učesnici sastanka zatražili su od Trampa da razgovara sa Orbanom pošto Mađarska ne podržava ubrzani
