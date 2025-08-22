Rhmz šalje novo upozorenje: Nevreme ide ka Srbiji i ruši sve pred sobom, ovo su najugroženiji krajevi

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je ranije danas hitno upozorenje na jake pljuskove sa grmljavinom uz olujni vetar, a izolovano i grad, u pojedinim delovima Srbije.

Prema prognozi RHMZ, u naredna dva sata nevreme će pogoditi područje Moravičkog, Raškog i Šumadijskog okruga, a izolovano i teritoriju zapadne Srbije. "U naredna dva sata na na području Moravičkog, Raškog i Šumadijskog okruga, a izolovano i na teritoriji zapadne Srbije, jaki grmlјavinski sistemi sa plјuskovima, jakim i olujnim vetrom, ponegde i gradom", upozorili su. U narednih pola sata do sat vremena u većem delu Braničevskog okruga i širom istočne Srbije očekuju