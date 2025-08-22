"Viktore, veoma sam ljut": Orban objavio Trampovo pismo

PREMIJER Mađarske Viktor Orban objavio je odgovor predsednika SAD Donalda Trampa na svoje pismo u kojem je upozorio na posledice ukrajinskog napada na naftovod „Družba“.

Foto: EPA Tramp je u pismu poručio da je „veoma ljut“ zbog tog događaja. - Viktore, nije mi drago što to čujem, veoma sam ljut zbog toga. Reci to i Slovačkoj. Ti si moj veliki prijatelj. Donald. - navedeno je u pismu koje je Orban objavio na društvenim mrežama. Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto ranije je izjavio da su isporuke nafte u Mađarsku već treći put zaustavljene usled udara ukrajinskih dronova na naftovod. Orban je u svom pismu američkom