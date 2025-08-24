Manojlović o prefarbavanju murala: Kurtijeva poruka o proterivanju – „imate gde nazad“

U Kosovskoj Mitrovici sinoć je uklonjeno više murala, među kojima i jedan od najpoznatijih – „jer odavde nema nazad“. „Ovo je poruka Kurtija o nastavku proterivanja: ‘Imate gde nazad’“, oglasio se lider pokreta Kreni-promeni, Savo Manojlović.

Sa druge strane, poručuje da je reč o pokazatelju kraha politike SNS-a, zasnovane na „svetom trojstvu – korupcije, medijskog busanja u grudi i popuštanja“. Brojni murali, grafiti i druge poruke ispisane u Severnoj Mitrovici i Zvečanu, nestali su u ranim jutarnjim satima, prenosi KoSSev. U akciji opštinskih rukovodstava i uz asistenciju policije, prekrečen je mural Patrijarhu Pavlu i mitropolitu Amfilohiju, ali i mural Ratku Mladiću, kao i grafiti poput „Kad se