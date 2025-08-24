Ukrajinski dron izazvao požar na ruskoj nuklearnoj elektrani

N1 Info pre 9 minuta  |  Beta Tanjug
Ukrajinski dron izazvao požar na ruskoj nuklearnoj elektrani

Ruska vojska presrela je ukrajinski dron, a delovi letelice izazvali su požar u blizini nuklearne elektrane u ruskom pograničnom regionu Kursk, saopštio je operater, uveravajući da se nivo radioaktivnog zračenja nije promenio.

Dron, koji je oboren posle ponoći, "eksplodirao je i oštetio pomoćni transformator", saopštila je nuklearna elektrana Kursk na Telegramu. U požaru, koji je ugašen, nije bilo žrtava. Jedan od četiri reaktora radi sa 50 odsto kapaciteta usled napada. "Nivo zračenja na industrijskoj lokaciji nuklearne elektrane Kursk i u okolini se nije promenio. U normalnim granicama je", navodi se u saopštenju operatera. Ukrajinska protivvazdušna odbrana (PVO) oborila je 48 ruskih
