Ovog jutra sveže, a onda skače temperatura Uskoro ćemo se pošteno kuvati, a evo kad će nova tura pljuska (foto)

Alo pre 29 minuta
U Srbiji će u ponedeljak ujutro, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), biti sveže, a tokom dana pretežno sunčano i umereno toplo.

Na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije promenljivo oblačno sa ređom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Na severu Vojvodine slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, ali će se zadržati suvo. Vetar slab, promenljiv u većini mesta, a umeren severni i severozapadni vetar duvaće sredinom dana i posle podne u Banatu, Braničevu, Homolju, Pomoravlju, kao i ponegde na planinama. RHMZ Najniža temperatura od 6 do 13 stepeni, a najviša od 24 do 28
