Tokom nedelje toplo, za vikend pljuskovi

Ove nedelje očekuje nas skok temperature, ali poslednji dani avgusta biće oblačni, s kišom, pljuskovima, grmljavinom.

Danas pretežno sunčano i umereno toplo. Na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije promenlјivo oblačno sa ređom pojavom kratkotrajne kiše ili plјuska uz mogućnost grmlјavine. Na severu Vojvodine slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, ali će se zadržati suvo. Najviša temperatura od 24 do 28 °C, najavio je RHMZ u svojoj najnovijoj objavi, a dao je i prognozu iz dana u dan do kraja nedelje. Sutra (26.08.) jutro sveže, a tokom dana u većem delu zemlјe pretežno sunčano i