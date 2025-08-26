Vremenska prognoza za utorak, 26. avgust: Ujutru sveže, tokom dana sunčano i toplo

Beta pre 1 sat

Vreme u Srbiji će danas ujutru biti sveže i umereno oblačno, a tokom dana pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Očekuje se jutarnja temperatura od šest do 14 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 31 stepena.

U Beogradu će vreme danas biti pretežno sunčano i toplo, sa slabim južnim vetrom.

Najniža temperatura biće od 11 do 14, a najviša dnevna oko 29 stepeni.

(Beta, 26.08.2025)