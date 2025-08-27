"Sve zavisi od volje svetskih lidera": Zelenski: Sa strane Ukrajine sve će biti maksimalno spremno da se okonča rat

Blic pre 1 sat
"Sve zavisi od volje svetskih lidera": Zelenski: Sa strane Ukrajine sve će biti maksimalno spremno da se okonča rat

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski najavio je da će tokom ove nedelje predstavnici te zemlje imati više međunarodnih kontakata, koji bi mogli biti korak ka okončanju rata sa Rusijom, kao i da će sa strane Ukrajine "sve biti maksimalno spremno da se okonča rat".

"Ove nedelje biće kontakata sa Turskom, biće kontakata sa zemljama Zaliva, sa evropskim zemljama, koje mogu biti platforme za razgovor sa Rusima", rekao je Zelenski u večernjem video obraćanju, prenosi Ukrinform. On je kazao da je važno da zemlje partneri Ukrajine ovo potvrde. "I u budućnosti će sve zavisiti isključivo od volje svetskih lidera, pre svega Sjedinjenih Američkih Država, da izvrše pritisak na Rusiju", naglasio je Zelenski. Prema njegovim rečima,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

FT: SAD spremne da pruže "strateška sredstva" mirovnim snagama; Zelenski predlaže domaćine sastanka sa Putinom

FT: SAD spremne da pruže "strateška sredstva" mirovnim snagama; Zelenski predlaže domaćine sastanka sa Putinom

RTS pre 4 minuta
Zelenski otkrio koje zemlje bi mogle da budu domaćini susreta Sa Putinom: "Mi ćemo sve pripremiti, a Rusija izbegava pregovore"…

Zelenski otkrio koje zemlje bi mogle da budu domaćini susreta Sa Putinom: "Mi ćemo sve pripremiti, a Rusija izbegava pregovore"

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaTurskaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Šok iz dubina svemira! Crna rupa počela da šalje misteriozne poruke, onda je teleskop otkrio neočekivanu pojavu: "Ima otkucaje…

Šok iz dubina svemira! Crna rupa počela da šalje misteriozne poruke, onda je teleskop otkrio neočekivanu pojavu: "Ima otkucaje srca"

Blic pre 39 minuta
Avion morao prinudno da sleti: Drama na letu iz Praga: Posada je pružala prvu pomoć jednom od putnika!

Avion morao prinudno da sleti: Drama na letu iz Praga: Posada je pružala prvu pomoć jednom od putnika!

Blic pre 54 minuta
"Ako im damo donbas, Rusija će doći po još": Ukrajinci za "Blic" o primirju između Kijeva i Moskve i odricanju od teritorija…

"Ako im damo donbas, Rusija će doći po još": Ukrajinci za "Blic" o primirju između Kijeva i Moskve i odricanju od teritorija

Blic pre 4 minuta
Vrednost oko 500 miliona dolara: Američka obalska straža tokom leta zaplenila 34 tone droge sa prekookeanskih brodova

Vrednost oko 500 miliona dolara: Američka obalska straža tokom leta zaplenila 34 tone droge sa prekookeanskih brodova

Kurir pre 24 minuta
Natezanje Amerike i Brazila se nastavlja: Sad poništile vizu ministru pravde Brazila! Lula: Mere su neprihvatljive

Natezanje Amerike i Brazila se nastavlja: Sad poništile vizu ministru pravde Brazila! Lula: Mere su neprihvatljive

Kurir pre 24 minuta