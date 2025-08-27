"Sve zavisi od volje svetskih lidera": Zelenski: Sa strane Ukrajine sve će biti maksimalno spremno da se okonča rat

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski najavio je da će tokom ove nedelje predstavnici te zemlje imati više međunarodnih kontakata, koji bi mogli biti korak ka okončanju rata sa Rusijom, kao i da će sa strane Ukrajine "sve biti maksimalno spremno da se okonča rat".

"Ove nedelje biće kontakata sa Turskom, biće kontakata sa zemljama Zaliva, sa evropskim zemljama, koje mogu biti platforme za razgovor sa Rusima", rekao je Zelenski u večernjem video obraćanju, prenosi Ukrinform. On je kazao da je važno da zemlje partneri Ukrajine ovo potvrde. "I u budućnosti će sve zavisiti isključivo od volje svetskih lidera, pre svega Sjedinjenih Američkih Država, da izvrše pritisak na Rusiju", naglasio je Zelenski. Prema njegovim rečima,