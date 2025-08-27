Nepotrebna politizacija, stvari su juče eskalirale Dekan filozofskog fakulteta dan nakon nereda napada na policiju: "Počinju pripreme za nastavu i ispitne rokove"

Dan nakon protesta i incidenata ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, dekan ove ustanove Milivoj Alanović kaže da se situacija smirila i da će zaposleni početi pripreme za nastavu i ispitne rokove.

-Naš plan jeste da počnemo sa spremanjem zgrade jer nama počinju ispiti od 1. septembra i to jejedan od osnovnih razloga zbog čega smopraktično bili prinuđeni da preduzmemo ove mere. Komunikacija sa studentima u poslednjih mesec dana nije bila takva da je obećavala pozitivan ishod i dogovor u smislu da oni nastave svoje aktivnosti u zgradi a da sa druge strane i mi nesmetano održavamo pre svega ispite u zgradi fakulteta. Oni su izričito bili protiv premda je