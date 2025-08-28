Vremenska prognoza za 28. avgust: Danas sunčano i veoma toplo

Beta pre 2 sata

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, sa maksimalnom temperaturom do 36 stepeni Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab do umeren, u donjem Podunavlju i jak, a u južnom Banatu povremeno i olujni južni i jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od sedam do 20, a najviša od 32 do 36 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će biti sunčano i veoma toplo. Vetar će biti umeren i jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od 14 do 20, a najviša oko 34 stepeni Celzijusa.

Biometeorološka situacija pogodovaće hroničnim bolesnicima i meteoropatama. Tegobe mogu imati osobe sa srčanim problemima i varirajućim krvnim pritiskom. Nesanica i smanjena koncentracija su moguće meteoropatske reakcije.

(Beta, 28.08.2025)

