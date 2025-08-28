Zamena vozačke dozvole od sada i na portalu eUprava

Zamena vozačke dozvole od sada i na portalu eUprava

Ilustracija (Foto: Albina Glisic/shutterstock.com) Na Portalu eUprava od danas je dostupna unapređena elektronska usluga Zamena vozačke dozvole, koja svim registrovanim korisnicima – eGrađanima, omogućava da zahtev podnesu brže, jednostavnije i bez odlaska na šalter, objavila je Kancelarija za IT i eUpravu.

Kako je saopštio direktor Kancelarije za IT i eUpravu, Mihailo Jovanović, građani sada mogu podneti zahtev preko portala, obaviti elektronsko plaćanje i novu vozačku dozvolu dobiti na kućnu adresu. Ova opcija dostupna je u slučajevima isteka važenja dozvole, promene imena ili prebivališta, kao i kada je dozvola ukradena, izgubljena ili uništena. Od uvođenja elektronske usluge 2021. godine do avgusta ove godine podneto je više od 30.000 zahteva za zamenu vozačke
