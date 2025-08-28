Počele Gospojinske svečanosti, otvoren Sabor narodnog stvaralaštva (FOTO)

InfoKG pre 4 sati  |  InfoKG
Počele Gospojinske svečanosti, otvoren Sabor narodnog stvaralaštva (FOTO)
U Kragujevcu su danas počele 16. Gospojinske svečanosti, na dan kada Srpska pravoslavna crkva obeležava jedan od najvećih praznika, Uspenije Presvete Bogorodice, koji je i slava našeg Sabornog hrama. Tradicionalno, u porti crkve i niz Glavnu ulicu održava se Smotra narodnog stvaralaštva, na kojoj je učešće uzelo oko 50 izlagača. U porti Saborne crkve izloženi su samo proizvodi članova udruženja osoba sa invaliditetom i humanitarnih udruženja, dok ostali učesnici
