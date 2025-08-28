Vučić prisustvuje vojnoj paradi u Kini: U Peking stižu i Putin, Kim Džong Un, Lukašenko

Pomoćnik kineskog ministra spoljnih poslova Hong Lej izjavio je danas da će 26 stranih lidera prisustvovati velikoj vojnoj paradi u Pekingu 3. septembra povodom Dana pobede, a kako saznaje Tanjug iz izvora bliskih Predsedništvu prisustvovaće i predsednik Srbije Aleksandar Vučić prenosi Blic.

Kina organizuje veliku vojnu paradu povodom 80. godišnjice pobede u Kineskom narodnom ratu otpora protiv Japana i Drugom svetskom ratu, kojoj će na poziv kineske vlade prisustvovati predsednici, premijeri, šefovi parlamenata, potpredsednici vlada i visoki zvaničnici iz raznih zemalja, šefovi međunarodnih organizacija, prenosi Sinhua. Osim Vučića, pozvani su ruski predsednik Vladimir Putin, premijer Slovačke Roberto Fico, predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev,