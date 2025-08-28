Oglasio se Lučić povodom audio snimka: Telekom će tužiti medije zbog objavljivanja razgovora sa direktorom Junajted grupe

Kompanija Telekom pokrenuće krivični postupak protiv medija koji su objavili „audio snimak navodnog razgovora“ generalnih direktora Telekoma Srbija Vladimira Lučića i Junajted grupe Stena Milera, poručio je Lučić u saopštenju za javnost.

Lučić je naveo da je tražen uvid u pomenuti audio snimak „pre objavljivanja, kako bi se utvrdila njegova autentičnost“. „Kako se to nije dogodilo, biće pokrenut krivični postupak protiv medija koji su ga objavili zbog nanošenja reputacione štete, a dodatno će biti zatraženo od suda da utvrdi autentičnost navedenog snimka“, naveo je Lučić u saopštenju. Lučić je naglasio i da predsednik Srbije Aleksandar Vučić „nikada nije zatražio smenu Aleksandre Subotić niti bilo