Razgovor Milera i Lučića: Znam da je Vučić uznemiren, ali ne mogu odmah da rasparčam Junajted mediju

Izvršni direktor Junajted grupe Sten Miler rekao je nedavno direktoru državne kompanije Telekom Srbija Vladimiru Lučiću da razume da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uznemiren, ali da mu je potrebno vreme da rasparča srpski ogranak kompanije Junajted medija, koji upravlja televizijama N1 i Nova S, čuje se na snimku njihovog telefonskog razgovora koji je danas objavljen.

Na snimku razgovora od pre nekoliko nedelja, koji su objavili Mreža za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK) i Projekat za istraživanje o organizovanom kriminalu i korupciji (OCCRP), čuje se i da Miler kaže Lučiću da ne može momentalno da smeni izvršnu direktorku Junajted medije u Srbiji Aleksandru Subotić, pod čijom upravom rade N1, Nova S, Danas i Radar. "Ne mogu da otpustim Aleksandru danas, kako smo razgovarali. Moram da kompaniju (Junajted medija) u Srbiji