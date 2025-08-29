Uhapšena majka (19) se tereti za pokušaj ubistva: Dačić otkrio nove detalje vezane za bebu koja je ostavljena pored kontejnera u Zemunu

Blic pre 5 sati
Uhapšena majka (19) se tereti za pokušaj ubistva: Dačić otkrio nove detalje vezane za bebu koja je ostavljena pored kontejnera…

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PS Zemun, brzom i efikasnom akcijom pronašli i uhapsili A. S. (2006) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PS Zemun, brzom i efikasnom akcijom pronašli su i uhapsili A. S. (2006) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo teško ubistvo u pokušaju. Kako se sumnja, ona je jutros pored kontejnera, u Zemunu, ostavila u najlon kesi svoju bebu starosti 20 dana, a zatim otišla sa lica mesta. Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati i ona će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedena u Više javno tužilaštvo u
Ključne reči

Ivica DačićTužilaštvoMinistar unutrašnjih poslovaMinistarstvo unutrašnjih poslovaZemun

