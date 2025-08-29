Uhapšena majka koja je ostavila bebu pored kontejnera u Zemunu

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić saopštio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova iz Policijske stanice Zemun, brzom i efikasnom akcijom pronašli i uhapsili A.

S. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je pored kontejnera u toj opštini ostavila svoju bebu staru 20 dana. Prema njegovim rečima, ona se sumnjiči da je izvršila krivično delo teško ubistvo u pokušaju. Kako se sumnja, A.S. je jutros pored kontejnera, u Zemunu, ostavila u najlon kesi svoju bebu starosti 20 dana, a zatim otišla sa lica mesta, saopšteno je iz MUP-a. Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati i ona će uz krivičnu prijavu biti sprovedena u Više