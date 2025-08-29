Uhapšena majka koja je ostavila bebu pored kontejnera u Zemunu

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews Srbija
Uhapšena majka koja je ostavila bebu pored kontejnera u Zemunu

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić saopštio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova iz Policijske stanice Zemun, brzom i efikasnom akcijom pronašli i uhapsili A.

S. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je pored kontejnera u toj opštini ostavila svoju bebu staru 20 dana. Prema njegovim rečima, ona se sumnjiči da je izvršila krivično delo teško ubistvo u pokušaju. Kako se sumnja, A.S. je jutros pored kontejnera, u Zemunu, ostavila u najlon kesi svoju bebu starosti 20 dana, a zatim otišla sa lica mesta, saopšteno je iz MUP-a. Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati i ona će uz krivičnu prijavu biti sprovedena u Više
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Beba pronađena u Zemunu u sigurnim rukama – kako reaguju institucije

Beba pronađena u Zemunu u sigurnim rukama – kako reaguju institucije

RTS pre 48 minuta
Porodila se trudnica povređena u saobraćajnoj nesreći u Zemunu: I mama i beba su dobro

Porodila se trudnica povređena u saobraćajnoj nesreći u Zemunu: I mama i beba su dobro

N1 Info pre 53 minuta
Porodila se trudnica povređena u jučerašnjoj nesreći u Zemunu: Evo kako su ona i beba

Porodila se trudnica povređena u jučerašnjoj nesreći u Zemunu: Evo kako su ona i beba

Telegraf pre 2 sata
Uhapšen 18-godišnjak zbog sumnje da je bacio bombu na ugostiteljski objekat

Uhapšen 18-godišnjak zbog sumnje da je bacio bombu na ugostiteljski objekat

N1 Info pre 3 sata
Uhapšena majka (19) se tereti za pokušaj ubistva: Dačić otkrio nove detalje vezane za bebu koja je ostavljena pored kontejnera…

Uhapšena majka (19) se tereti za pokušaj ubistva: Dačić otkrio nove detalje vezane za bebu koja je ostavljena pored kontejnera u Zemunu

Blic pre 3 sata
Dačić: Uhapšena osoba zbog sumnje da je jutros ostavila svoju bebu pored kontejnera u Zemunu

Dačić: Uhapšena osoba zbog sumnje da je jutros ostavila svoju bebu pored kontejnera u Zemunu

Danas pre 3 sata
U Beogradu uhapšen 18-godišnjak zbog sumnje da je bacio bombu na ugostiteljski objekat

U Beogradu uhapšen 18-godišnjak zbog sumnje da je bacio bombu na ugostiteljski objekat

Novi magazin pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićMinistar unutrašnjih poslovaMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPZemunhapšenjeBeba

Politika, najnovije vesti »

Kamenicama gađao žandarmeriju: Ovako je tekla akcija hapšenja osumnjičenog za napad u Zemunu tokom protesta (foto/video)

Kamenicama gađao žandarmeriju: Ovako je tekla akcija hapšenja osumnjičenog za napad u Zemunu tokom protesta (foto/video)

Blic pre 19 minuta
"Srbija ne prihvata nasilne proteste": Vučić odgovorio "Gardijanu": Za devet meseci, u Srbiji je održano više od 23.000…

"Srbija ne prihvata nasilne proteste": Vučić odgovorio "Gardijanu": Za devet meseci, u Srbiji je održano više od 23.000 neodobrenih skupova

Blic pre 14 minuta
EU šalje poruku Prištini: Bez sastanaka u vladi dok traje tehnički mandat

EU šalje poruku Prištini: Bez sastanaka u vladi dok traje tehnički mandat

Danas pre 1 sat
Analitičar Basener: EU nije zavarana retorikom vlasti Srbije, ne reaguje jer je previše investirala u Vučića

Analitičar Basener: EU nije zavarana retorikom vlasti Srbije, ne reaguje jer je previše investirala u Vučića

Danas pre 2 sata
Vučić u odgovoru "Gardijanu": Srbija ne prihvata nasilne ulične proteste

Vučić u odgovoru "Gardijanu": Srbija ne prihvata nasilne ulične proteste

RTV pre 33 minuta