Vučić od decembra najavio povećanje penzija od 12 odsto

Morava info pre 18 minuta  |  RTS
Vučić od decembra najavio povećanje penzija od 12 odsto

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će u decembru prvi put prosečna plata biti 1.000 evra, a cilj je da do 2027. godine ona bude 1.400 evra.

Vučić je na TV Pink najavio je da će penzije od 1. decembra porasti možda i za 12 odsto. Rekao je da bi sa 12 odsto povećanje penzija od 40.000 dinara iznosila oko 44.800 dinara. Vučić je ocenio da se stvari smiruju u Srbiji i da ljudi razumeju “da moramo da razgovaramo, mirnim putem i dijalogom“. On je izjavio da nema od čega da se brani kada je reč o optužbama da želi da ugasi Junajted mediju i njene televizije N1 i Novu S i dodao da je reč o sukobu unutar same
Otvori na moravainfo.rs

Povezane vesti »

Vučić: Sve manje ljudi se okuplja na demonstracijama, shvataju da se stvari moraju rešavati dijalogom

Vučić: Sve manje ljudi se okuplja na demonstracijama, shvataju da se stvari moraju rešavati dijalogom

Danas pre 8 sati
Vučić: Bio sam na rođendanu kod Željka Mitrovića, tamo je bio i direktor Nove s

Vučić: Bio sam na rođendanu kod Željka Mitrovića, tamo je bio i direktor Nove s

Blic pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPovećanje penzijaPredsednik SrbijeProsečna plata

Politika, najnovije vesti »

Vučić: Izbori će biti pre ustavnog i zakonskog roka, kad nadležni organi donesu odluku

Vučić: Izbori će biti pre ustavnog i zakonskog roka, kad nadležni organi donesu odluku

NIN pre 4 minuta
Rušenje još jednog Macronovog premijera

Rušenje još jednog Macronovog premijera

Bloomberg Adria pre 34 minuta
Bez publike na Gitarijadi: Publika bojkotovala festival u Gamzigradu

Bez publike na Gitarijadi: Publika bojkotovala festival u Gamzigradu

Vreme pre 4 minuta
Pet dokaza da se Vučićeva vlast raspada

Pet dokaza da se Vučićeva vlast raspada

Nova pre 29 minuta
Vučić od decembra najavio povećanje penzija od 12 odsto

Vučić od decembra najavio povećanje penzija od 12 odsto

Morava info pre 18 minuta