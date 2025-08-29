Vučić od decembra najavio povećanje penzija od 12 odsto

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će u decembru prvi put prosečna plata biti 1.000 evra, a cilj je da do 2027. godine ona bude 1.400 evra.

Vučić je na TV Pink najavio je da će penzije od 1. decembra porasti možda i za 12 odsto. Rekao je da bi sa 12 odsto povećanje penzija od 40.000 dinara iznosila oko 44.800 dinara. Vučić je ocenio da se stvari smiruju u Srbiji i da ljudi razumeju “da moramo da razgovaramo, mirnim putem i dijalogom“. On je izjavio da nema od čega da se brani kada je reč o optužbama da želi da ugasi Junajted mediju i njene televizije N1 i Novu S i dodao da je reč o sukobu unutar same