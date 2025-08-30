Kaja Kalas: Bez plaćanja reparacije Rusija neće dobiti imovinu zamrznutu u EU

Nedeljnik
Visoka predstavnica Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbednosti Kaja Kalas izjavila je danas da nije „moguće zamisliti“ da se Rusiji, bez plaćanja reparacije vrati imovina koju su joj zamrzle države evropskog bloka nakon invazije na Ukrajinu.

Kalas je to rekla, kako navodi Radio Slobodna Evropa, u Kopenhagenu, uoči sastanka šefova diplomatije zemalja EU. „Ne možemo ni zamisliti da ako postoji prekid vatre ili mirovni sporazum, da se ta imovina vrati Rusiji ako nisu platili reparacije“, rekla je Kalas. Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen najavila je da će EU uskoro usvojiti novi (devetnaesti) paket sankcija Rusiji od početka invazije na Ukrajinu, u februaru 2022.
