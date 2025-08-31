Događaj godine Putin stigao na samit ŠOS, dočekao ga Si

Ruski predsednik Vladimir Putin stigao je u kongresni centar gde danas počinje samit Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS). Ruskog lidera je dočekao predsednik Kine Si Đinping sa suprugom.

Kineski lider je organizovao svečani prijem za šefove delegacija. Događaji na samitu održavaju se u Međunarodnom kongresnom i izložbenom centru Meiđiang u Tjenđinu, Kina. Zvanični program počeće 1. septembra kada će kineski lider zvanično poželeti dobrodošlicu kolegama iz zemalja članica ŠOS-a. Zatim će se održati sastanak Saveta šefova država, na kojem će biti sumirani rezultati aktivnosti ŠOS-a za 2024-2025. godinu, razmotrena pitanja jačanja udruženja,