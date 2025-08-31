Događaj godine Putin stigao na samit ŠOS, dočekao ga Si

Alo pre 31 minuta
Događaj godine Putin stigao na samit ŠOS, dočekao ga Si

Ruski predsednik Vladimir Putin stigao je u kongresni centar gde danas počinje samit Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS). Ruskog lidera je dočekao predsednik Kine Si Đinping sa suprugom.

Kineski lider je organizovao svečani prijem za šefove delegacija. Događaji na samitu održavaju se u Međunarodnom kongresnom i izložbenom centru Meiđiang u Tjenđinu, Kina. Zvanični program počeće 1. septembra kada će kineski lider zvanično poželeti dobrodošlicu kolegama iz zemalja članica ŠOS-a. Zatim će se održati sastanak Saveta šefova država, na kojem će biti sumirani rezultati aktivnosti ŠOS-a za 2024-2025. godinu, razmotrena pitanja jačanja udruženja,
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Si dočekao Putina u kongresnoj sali, gde se održava samit ŠOS-a /video/

Si dočekao Putina u kongresnoj sali, gde se održava samit ŠOS-a /video/

Sputnik pre 12 minuta
Novo poglavlje u odnosima Indije i Kine – Modi i Si dogovorili se o obnovi letova i sporazumu o granicama

Novo poglavlje u odnosima Indije i Kine – Modi i Si dogovorili se o obnovi letova i sporazumu o granicama

RTS pre 12 minuta
Ples zmaja, slona i medveda na Dalekom istoku – Si, Modi i Putin protiv zajedničkog (ne)prijatelja

Ples zmaja, slona i medveda na Dalekom istoku – Si, Modi i Putin protiv zajedničkog (ne)prijatelja

RTS pre 12 minuta
Samit u Kini, Xi se sastao sa Putinom

Samit u Kini, Xi se sastao sa Putinom

Bloomberg Adria pre 57 minuta
Erdogan i Si razgovarali o jačanju saradnje i konsultacija

Erdogan i Si razgovarali o jačanju saradnje i konsultacija

NIN pre 1 sat
Pao prvi dogovor u Kini! Putin dočekan kao car, Si je skovao pakleni plan protiv Trampa: Oči sveta uprte u ovaj grad, saveznik…

Pao prvi dogovor u Kini! Putin dočekan kao car, Si je skovao pakleni plan protiv Trampa: Oči sveta uprte u ovaj grad, saveznik se udaljava od Amerike

Blic pre 2 sata
Sastanak Si Đinpinga i Modija: Vreme je da se ujedine Zmaj i Slon

Sastanak Si Đinpinga i Modija: Vreme je da se ujedine Zmaj i Slon

Vesti online pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinKina

Svet, najnovije vesti »

Si dočekao Putina u kongresnoj sali, gde se održava samit ŠOS-a /video/

Si dočekao Putina u kongresnoj sali, gde se održava samit ŠOS-a /video/

Sputnik pre 12 minuta
Novo poglavlje u odnosima Indije i Kine – Modi i Si dogovorili se o obnovi letova i sporazumu o granicama

Novo poglavlje u odnosima Indije i Kine – Modi i Si dogovorili se o obnovi letova i sporazumu o granicama

RTS pre 12 minuta
"Vladimir i volodimir su kao deca na igralištu": Tramp o potencijalnom sastanku veka: "mrze se, moraju još malo da se bore"

"Vladimir i volodimir su kao deca na igralištu": Tramp o potencijalnom sastanku veka: "mrze se, moraju još malo da se bore"

Blic pre 11 minuta
(Video) Otkrivena "podvodna metropola" u pacifiku! Ovo menja sve što znamo o nastanku života: "Sto puta je veće"

(Video) Otkrivena "podvodna metropola" u pacifiku! Ovo menja sve što znamo o nastanku života: "Sto puta je veće"

Blic pre 7 minuta
Ekolozi poprskali farbom fasadu crkve Sagrada Familija u Barseloni

Ekolozi poprskali farbom fasadu crkve Sagrada Familija u Barseloni

NIN pre 1 minut