Početak septembra sa temperaturama +33: A od ovog datuma nagli preokret, nova prognoza Marka Čubrila

Meteorolog amater Marko Čubrilo za danas najavljuje promenjljivo oblačno, sveže i nestabilno, početkom nedelje sunčano i toplije, a u sredu ponovo nestabilno i malo svežije.

Od oko 05.09. se računa na duži suv i relativno topao period, promena vremena je trenutno vidljiva tek oko 15.09. "Danas će se visinski ciklon polako udaljavati od nas ali će i dalje uslovljavati promenjljivo oblačno i nestabilno vreme uz pojavu kiše ili pljuska. Biće osetno svežije u odnosu na prošle dane uz maksimume od +17 do +26 stepeni Celzijusa. Početak sledeće nedelje ujedno i početak septembra obeležice suvo i toplije vreme te bi se u utorak maksimui