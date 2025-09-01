Optužili su Rusiju, sada je kremlj odbrusio: Nemamo mi veze sa tim što se desilo Ursuli

Alo pre 25 minuta
Optužili su Rusiju, sada je kremlj odbrusio: Nemamo mi veze sa tim što se desilo Ursuli

Portparol Kremlja negirao je umešanost Rusije u neuspešno sletanje aviona Fon der Lajen

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov negirao je danas da je Rusija umešana u tehnički kvar koji se dogodio prilikom sletanja aviona u kojem se nalazila predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen. "Vaše informacije su netačne", rekao je Peskov novinarima, prenosi Gazeta.ru. Fajnenšel tajms (FT) je ranije danas objavio da je navodni ruski napad ometanjem onesposobio GPS navigacione usluge na bugarskom aerodromu. Portparol Evropske unije potvrdio
