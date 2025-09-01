Deset meseci od pada nadstrešnice: "Pravosuđe je vezano okovima za stub srama" (UŽIVO)

Novi magazin pre 6 minuta  |  Beta, N1
Deset meseci od pada nadstrešnice: "Pravosuđe je vezano okovima za stub srama" (UŽIVO)

Deset meseci posle pada nadstrešnice na novosadskoj Železničkoj stanici, u kojem je stradalo 16 ljudi, a jedna osoba teško povređena, sećanje na žrtve okuplja studente i građane širom Srbije. Komemorativne šetnje i skupovi održavaju se u Beogradu, gde se kolone sa različitih strana spajaju na Savskom trgu, ali i u Kruševcu, Kragujevcu, Kraljevu, Pančevu, Subotici, Valjevu i drugim gradovima.

Nekoliko hiljada Novosađana, studenata, građana i srednjoškolaca obeležilo je večeras 10 meseci od tragedije na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Nakon šetnje od kampusa Univerziteta u Novom Sadu, u potpunoj tišini, srednjoškolci su položili "suzu" cveća na mesto gde je pre deset meseci poginulo 16 nedužnih. Poruka na cveću glasi "1. 11. 2024. Ne zaboravljamo"! Nakon toga, hiljade okupljenih odalo je poštu stradalima kod Železničke stanice, sa uključenim svetlima
