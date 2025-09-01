Nova školska godina na KiM, nastavu na srpskom jeziku pohađa 13.400 đaka pohađa

RTS pre 14 minuta
Nova školska godina na KiM, nastavu na srpskom jeziku pohađa 13.400 đaka pohađa

U osnovnim i srednjim školama na Kosovu i Metohiji, u kojima se nastava izvodi na srpskom jeziku, počela je nova školska godina, potvrđeno je RTS-u u školskoj upravi, gde kažu da sve protiče normalno, bez ikakvih problema.

Na nastavu u prvom razredu osnovne škole krenulo je više od hiljadu učenika, ali taj broj nije konačan jer se narednih dana očekuje upis dece iz romske zajednice, kada će biti poznat ukupan broj prvaka, izjavio je načelnik školske uprave za KiM Blažo Dragović. Prema njegovim podacima, osam razreda osnovnog obrazovanja pohađa 9.200 učenika, dok srednje škole imaju 4.200 đaka. U vrtićima u srpskim sredinama na KiM trenutno je 3.000 mališana. "Nastava je počela po
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Školsko zvono prvi put u životu danas čulo 418 malih Piroćanaca: Grad ima važna poruku za đake i roditelje

Školsko zvono prvi put u životu danas čulo 418 malih Piroćanaca: Grad ima važna poruku za đake i roditelje

Telegraf pre 14 minuta
Počela nova školska godina: Novine u vezi sa esDnevnikom

Počela nova školska godina: Novine u vezi sa esDnevnikom

Pressek pre 1 sat
U školama Moravičkog okruka u školske klupe danas prvi put selo 1.700 novih prvaka

U školama Moravičkog okruka u školske klupe danas prvi put selo 1.700 novih prvaka

Morava info pre 34 minuta
Počela nova školska godina: 630 đaka prvaka u Sremskoj Mitrovici

Počela nova školska godina: 630 đaka prvaka u Sremskoj Mitrovici

Ozon pre 59 minuta
Sve škole u Moravičkom okrugu spremno dočekale prvi dan! U klupama 20.600 đaka, među njima 1.700 prvačića!

Sve škole u Moravičkom okrugu spremno dočekale prvi dan! U klupama 20.600 đaka, među njima 1.700 prvačića!

Kurir pre 44 minuta
Počela nova školska godina u Prijepolju

Počela nova školska godina u Prijepolju

PP media pre 1 sat
Počela NOVA ŠKOLSKA GODINA: U Kragujevcu 1.700 đaka prvaka, a među njima i mala Irina

Počela NOVA ŠKOLSKA GODINA: U Kragujevcu 1.700 đaka prvaka, a među njima i mala Irina

InfoKG pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoRTSMetohijaKosovo i Metohija

Regioni, najnovije vesti »

Domove onih koje su kupovali nekretnine u izgradnji bez upotrebne dozvole, novi zakon neće zaštititi

Domove onih koje su kupovali nekretnine u izgradnji bez upotrebne dozvole, novi zakon neće zaštititi

Nova ekonomija pre 4 minuta
Cvetanović:Vi ste se dragi moji profesori sa blokaderima naučili da manje radite a više pričate bajke

Cvetanović:Vi ste se dragi moji profesori sa blokaderima naučili da manje radite a više pričate bajke

Stav.life pre 14 minuta
Radost za male Lopardinčane: Stigle knjige, sveske, pernice …

Radost za male Lopardinčane: Stigle knjige, sveske, pernice …

Bujanovačke pre 4 minuta
Održana 9. sednica Skupštine Gradske opštine Medijana: Usvojen rebalans budžeta i najavljena pomoć za srednjoškolce

Održana 9. sednica Skupštine Gradske opštine Medijana: Usvojen rebalans budžeta i najavljena pomoć za srednjoškolce

Gradski portal 018 pre 9 minuta
KAMERA NE MIRUJE! "Ide si polako letoto"! Vraćaju se s mora, neki jednom, neki više puta! Zvonilo je, a nekima odzvonilo! Ko…

KAMERA NE MIRUJE! "Ide si polako letoto"! Vraćaju se s mora, neki jednom, neki više puta! Zvonilo je, a nekima odzvonilo! Ko kaže da je vašar gotov?! Ma, ajde!

Plus online pre 4 minuta