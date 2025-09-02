Najavljena gradnja velikog gasovoda koji će povezivati Rusiju i Kinu

B92 pre 2 sata
Najavljena gradnja velikog gasovoda koji će povezivati Rusiju i Kinu

Memorandum o izgradnji gasovoda "Snaga Sibira 2" i tranzitnog gasovoda "Savez Istoka" kroz Mongoliju potpisale su Rusija, Kina i Mongolija.

O tome je obavestio generalni direktor Gasproma Aleksej Miler. "Na osnovu javne izjave koju su dali lideri tri zemlje, Rusije, Kine i Mongolije, danas je potpisan pravno obavezujući memorandum o izgradnji gasovoda 'Snaga Sibira 2' i tranzitnog gasovoda 'Savez Istoka kroz Mongoliju', rekao je on, prenela je agencija TASS. On je naglasio da će ovaj projekat omogućiti isporuku 50 milijardi kubnih metara gasa godišnje iz Rusije preko Mongolije.
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Ruski gas teče na istok

Ruski gas teče na istok

Vesti online pre 1 sat
Ruski gas teče na istok

Ruski gas teče na istok

Sputnik pre 2 sata
Gazprom i kineski CNPC potpisali memorandum o izgradnji gasovoda

Gazprom i kineski CNPC potpisali memorandum o izgradnji gasovoda

Biznis.rs pre 1 sat
Kina traži popust?! Poznati detalji istorijskog gasnog dogovora Putina i Si Đinpinga, ali ne i cena

Kina traži popust?! Poznati detalji istorijskog gasnog dogovora Putina i Si Đinpinga, ali ne i cena

Blic pre 3 sata
Putin i Si Đinping dogovorili NAJVEĆI gasni aranžman u istoriji: Ovo će uticati na ekonomiju celog sveta!

Putin i Si Đinping dogovorili NAJVEĆI gasni aranžman u istoriji: Ovo će uticati na ekonomiju celog sveta!

Telegraf pre 3 sata
"Najveći, najambiciozniji i kapitalno najintenzivniji projekat na svetu": Rusija i Kina gurnule prst u oko Evropi

"Najveći, najambiciozniji i kapitalno najintenzivniji projekat na svetu": Rusija i Kina gurnule prst u oko Evropi

Mondo pre 4 sati
To je to, Rusija s kinom gradi najveći projekat na svetu Si nije slušao Trampove pretnje, politička pobeda Kremlja, za…

To je to, Rusija s kinom gradi najveći projekat na svetu Si nije slušao Trampove pretnje, politička pobeda Kremlja, za preokret kriv rat u u drugom delu planete

Kurir pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

GaspromKinaRusijaAleksej MilerSibir

Svet, najnovije vesti »

Vučić Putinu: Trudićemo se da ostanemo jedina zemlja u Evropi koja vam nije uvela sankcije

Vučić Putinu: Trudićemo se da ostanemo jedina zemlja u Evropi koja vam nije uvela sankcije

Beta pre 45 minuta
Šta se: Dešava?! Drama u Nemačkoj: Za nekoliko dana umrlo 6 političara iz krajnje desničarske stranke AfD i to pred izbore

Šta se: Dešava?! Drama u Nemačkoj: Za nekoliko dana umrlo 6 političara iz krajnje desničarske stranke AfD i to pred izbore

Blic pre 49 minuta
Vučić Putinu: 'Sve ruske firme su dobrodošle u Srbiju'

Vučić Putinu: 'Sve ruske firme su dobrodošle u Srbiju'

BBC News pre 35 minuta
"Nije lako razgovarati sa Putinom 1,5 vremena": Vučić nakon sastanka sa ruskim predsednikom: "Srbija jedina zemlja u Evropi…

"Nije lako razgovarati sa Putinom 1,5 vremena": Vučić nakon sastanka sa ruskim predsednikom: "Srbija jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji" (video)

Blic pre 14 minuta
Putin u Pekingu otkrio prave namere Moskve; Zelenski u četvrtak sa evropskim liderima u Parizu

Putin u Pekingu otkrio prave namere Moskve; Zelenski u četvrtak sa evropskim liderima u Parizu

RTS pre 14 minuta