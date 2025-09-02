Najavljena gradnja velikog gasovoda koji će povezivati Rusiju i Kinu

Memorandum o izgradnji gasovoda "Snaga Sibira 2" i tranzitnog gasovoda "Savez Istoka" kroz Mongoliju potpisale su Rusija, Kina i Mongolija.

O tome je obavestio generalni direktor Gasproma Aleksej Miler. "Na osnovu javne izjave koju su dali lideri tri zemlje, Rusije, Kine i Mongolije, danas je potpisan pravno obavezujući memorandum o izgradnji gasovoda 'Snaga Sibira 2' i tranzitnog gasovoda 'Savez Istoka kroz Mongoliju', rekao je on, prenela je agencija TASS. On je naglasio da će ovaj projekat omogućiti isporuku 50 milijardi kubnih metara gasa godišnje iz Rusije preko Mongolije.