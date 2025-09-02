Putin stigao u Peking: Evo s kim sutra razgovara, biće glavni gost

Ruski predsednik Vladimir Putin stigao je danas u Peking, u državnu rezidenciju Đaojutaj, gde je doputovao iz Tjenđina, javljaju RIA Novosti.

Putina sutra čeka učešće na rusko-kineskim razgovorima, trilateralnom sastanku Rusija - Kina - Mongolija i nekoliko bilateralnih sastanaka. U Pekingu će Putin, kao glavni gost, prisustvovati i svečanim događajima povodom obeležavanja 80. godišnjice pobede nad militarističkim Japanom i završetka Drugog svetskog rata. Putin je prethodno prisustvovao samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) u Tjenđinu, gde je govorio na samitu u formatu "ŠOS plus" i održao je