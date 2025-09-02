Vreme danas sunčano i toplo uz slab južni i jugoistočni vetar

Vreme danas sunčano i toplo uz slab južni i jugoistočni vetar

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče se očekuje postepeno umereno naoblačenje sa zapada, koje će tokom noći na severu ponegde usloviti kišu i pljuskove s grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na umeren i jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće od devet stepeni do 18, a najviša od 30 do 34 stepena. U Beogradu će biti sunčano i toplo uz slab i umeren jugoistočni vetar. U toku noći umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo. Najniža temperatura biće od 15 do 18, a najviša oko 33
